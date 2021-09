Pozor na zapadlost evropskih covidnih potrdil, natisnjenih konec junija

V teh dneh bo potekla veljavnost evropskih digitalnih covidnih potrdil, ki so bila natisnjena med 24. in vključno 29. junijem. Potrdila, natisnjena v tem obdobju, vsebujejo namreč QR kodo, ki ima veljavnost 90 dni, sporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pozivajo vse, ki so potrdilo natisnili v tem obdobju, naj ponovno natisnejo svoje potrdilo z osveženo QR kodo oz. naj si jo (uporabniki iz Slovenije) osvežijo v mobilni aplikaciji zVEM. Veljavnost osvežene QR kode je skladna s predpisi, ki določajo veljavnost izpolnjevanja pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Uporabniki iz Italije lahko preverijo veljavnost covidnega potrdila v mobilni aplikaciji io, pa tudi v aplikaciji immuni oz. uporabniki iz FJK v mobilni aplikaciji Sesamo.

Na NIJZ so za STA pojasnili, da je veljavnost potrdil, izdanih od 24. do 29. junija, trajala 90 dni zato, ker je bilo takrat testno obdobje vzpostavljanja sistema evropskih digitalnih covidnih potrdil.