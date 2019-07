Pozor, radar ... na reki

Lokalni policisti iz Lignana v sodelovanju z obalno stražo merijo hitrost plovil ob izlivu reke Tilment, poroča časopis Il Friuli. Prejeli so namreč več obvestil, da vozniki čolnov preveč »pritiskajo na plin« in da nevarno vozijo po rečni strugi. Naložili so že več slanih glob, med drugim tudi voznikoma, domačinu iz Bibiona in nemškemu državljanu, ki sta dovoljeno hitrost 6 vozlov presegla za več kot trikrat. Lokalni policisti so jima namreč namerili hitrost 20 vozlov (37 km/h).

Merjenje hitrosti plovil na reki Tilment se bo nadaljevalo skozi vse poletje.