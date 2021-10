Pozornost do manjšin ne ostane spregledana

Slovesni naboj je bil včeraj zvečer v hotelu Savoia na tržaškem nabrežju dvojen, saj so ob tej priložnosti podelili nagrade za letošnje in tudi za lansko leto, ko podelitve ni bilo, ker je skupščina zveze Midas potekala na daljavo.

Če danes lahko rečemo, da je za večino ljudi različnost vrednota in ne problem, včasih to ni bilo tako samoumevno. K današnjemu stanju so ključno pripomogli ljudje, ki so bogastvo raznolikosti doumeli že pred desetletji, je na podelitvi povedal Bojan Brezigar. Eden izmed teh »daljnovidcev« je tržaški novinar in pisatelj Paolo Rumiz, prejemnik nagrade Otto von Habsburg za leto 2020. S pisanjem člankov, objavljenih v dnevnikih Il Piccolo in La Repubblica, pa tudi knjig, vseskozi obravnava vprašanje raznolikosti, tudi v povezavi z manjšinami, ne da bi pri tem nikoli pozabil na človeško toplino in spoštovanje človekovih pravic. S svojim delom je Rumiz pripomogel k preseganju boleče zgodovinske dediščine, ki je zaznamovala Trst s širšo okolico in ki so jo politiki desetletja preračunljivo izkoriščali. »Brez medijev in trdega dela novinarjev se vse to ne bi zgodilo, vsaj ne do take mere, da bi lahko rekli, da se v Trstu počutimo doma,« je povedal Brezigar.

Nagrada Otto von Habsburg je priznanje, ki ga Midas podeljuje novinarjem večinskih dnevnikov za njihovo poročanje o manjšinah in kulturni raznolikosti v kontekstu evropskih integracijskih procesov. Nagrajenec prejme denarno nagrado v znesku 2000 evrov, ob tej pa tudi steklen kipec, ki ga izroči eden izmed potomcev avstrijsko-nemškega politika in pisatelja Otta von Habsburga. Letos je to bila njegova hči, političarka Walburga Habsburg Douglas.

Ob letnici 2021 pa bo odslej v seznamu prejemnikov nagrade Otto von Habsburg zapisano ime avstrijske novinarke Katharine Brunner, ki so ji priznanje namenili za njeno poročanje o stoletnici koroškega plebiscita. Kot je na podelitvi povedal odgovorni urednik dnevnika Dolomiten Toni Ebner, je novinarka z dvema člankoma osvetlila odnose med nemško govorečo in slovensko govorečo skupnostjo na Koroškem. Prisluhnila je številnim koroškim Slovencem različnih starostnih skupin in poklicev ter predstavila njihova pričakovanja glede rabe slovenskega jezika in tako dokazala, da dvojezičnost na Koroškem še danes ni samoumevna.

Sinoči so v Trstu podelili tudi nagrado Midas, prav tako za leto 2020 in 2021, ki jo namenjajo novinarjem manjšinskih dnevnikov za poročanje o manjšinskih vprašanjih v Evropi. Nagrajenka za lansko leto je Emese Ibosova, novinarka madžarskega dnevnika na Slovaškem Uj Szo. Nagradili so jo zaradi poročanja o spreminjanju zakonodaje o madžarskih šolah na Slovaškem. Letošnji prejemnik nagrade pa je Abel Gallardo Soto, novinar katalonskega dnevnika Regio7, ki je pisal o poučevanju katalonščine za priseljence.