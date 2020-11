»Prava policijska ura je bila v Ljubljani«

V času pandemije se je v vsakdanjem besedišču in v medijih kot opis za prepoved nočnega gibanja uveljavila beseda policijska ura (v italijanščini coprifuoco). Na spletnem portalu lastoriatutta.org zgodovinarja Paolo Fonzi in Eric Gobetti pišeta o časih, ko je bil virus fašizem in ko je Italija v drugi svetovni vojni svojo policijsko uro nasilno izvajala v okupiranih državah. Zgodovinarja obnavljata dogajanja v zvezi s policijsko uro v Grčiji in v okupirani Ljubljani ter opisujeta tudi smešne dogodke iz tistih temnih časov. Prav nič smešnega se vsekakor ni zgodilo v Ljubljani, ki so jo Italijani v noči med 22. in 23. februarjem 1942 obdali z žico in ji dejansko preprečili vsak stik s svojim naravnim partizanskim zaledjem. S tem so si tudi nadejali, da bodo bolj učinkovito zatrli odporniško gibanje v mestu.

Karabinjerji so v januarski noči 1942 na Kreti zasačili moškega in ga pridržali. Opravičil se je, da doma nima stranišča in da je moral na nujno telesno potrebo, kar je moški pozneje razložil tudi vojaškemu sodniku. Slednji mu je dal prav, moškega pa so vseeno kaznovali, ker je imel ob aretaciji pri sebi dvoje parov čevljev in hlače, ki naj bi jih ukradel v bližnjem skladišču italijanske vojske. Obsodili so ga na poldrugo leto pogojne zaporne kazni.