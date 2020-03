Če so se ljudje še v začetku tedna po ulicah brezskrbno rokovali in posedali po kavarnah, je sedaj v Ljubljani v zraku čutiti precejšnjo zaskrbljenost. Pod večer se ulice v središču mesta dejansko izpraznijo in kavarne samevajo, zlasti tiste, ki jih navadno obiskujejo dijaki in univerzitetni študenti, turistov pa itak ni več, kar se najbolj pozna na Prešernovem trgu. Skratka, zelo različna Ljubljana od tiste, ki smo je vajeni.

Cankarjev dom je prvič v samostojni Sloveniji ukinil vse prireditve in pustil odprta vrata le za razstave, ki si jih najbrž že od danes ne bo mogoče več ogledati. Zaprte so vse kinodvorane in gledališča, Ljubljanski grad sameva, veliko sprehajalcev, predvsem mladih, pa je v Tivoliju, kjer je v prihodnjih dneh ob napovedanem zaprtju šol pričakovati še več mladih obrazov. Gostilna na Rožniku je bila včeraj verjetno najbolj obiskan kraj v slovenski prestolnici. Gostilne ob mestni hiši in na bregu Ljubljanice, (tako imenovana ljubljanska movida) kjer navadno zahajajo Italijani (v Sloveniji so lani beležili obisk 600 tisoč Italijanov), so prazne. Skoraj prazni so tudi hoteli (nekateri razmišljajo o začasnem zaprtju) in turistična stanovanja iz spletne platforme Airbnb.