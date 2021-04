Prazna Ljubljana, vrvež na tržnici

V Sloveniji do prihodnje nedelje, 11. aprila, izvajajo delno zaprtje države z namenom, da bi zajezili naraščajoči val okužb s koronavirusom. Iz raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je razvidno, da med Slovenkami in Slovenci upada upoštevanje večine ukrepov za preprečitev prenosa okužbe, večina sodelujočih v anketi pa navaja, da je v zadnjih sedmih dneh vseeno upoštevala predpisane ukrepe in priporočila za preprečevanje prenosa okužbe. Med ukrepi so v največji meri upoštevali pravilno higieno kihanja in kašljanja ter uporabo zaščitne maske v javnosti (po več kot 90 odstotkov), najmanj pa so upoštevali razkuževanje površin in ostajanje doma (po okoli 56 odstotkov).