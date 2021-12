Prazniki v znamenju mraza in morebitnega poslabšanja

Zadnja tretjina meseca decembra bo precej hladnejša od prvih dveh, prevladovalo bo stanovitno vreme z morebitnim vmesnim poslabšanjem, ob katerem bi lahko po zdajšnjih izračunih lahko celo snežilo do najnižjih predelov. Gre za zdaj le za daljnoročne vremenske projekcije z nižjo verodostojnostjo, ki pa iz dneva pridobivajo vidnejše obrise.

Postaja vse verjetnejše, da se bo anticiklon, ki se trenutno zadržuje nad večjim delom Evrope, okrog 20. decembra najprej pomaknil proti zahodu, nato pa oslabel. V dneh pred koncem leta naj bi se nad Atlantikom znova vzpenjal do severnih evropskih predelov.

V dneh pred božičem se bo proti Sredozemlju začelo spuščati obsežno območje mrzlega polarnega zraka, ki bo sprva le obrobno segalo do naših krajev. Do božiča se bodo temperature pri nas postopno spuščale, živo srebro se bo v nočnih urah tudi v nižinah spustilo pod ničlo, najvišje dnevne temperature pa bodo v nižinah le malo nad 5 stopinj Celzija. Prevladovalo bo suho vreme.

Takoj v dneh po božiču naj bi jedro najbolj mrzlega zraka lahko doseglo Sredozemlje in po zdajšnjih izračunih obšlo Alpe tudi na zahodu. V tem primeru bi bilo precej verjetno, da bi nad Sredozemljem ciklon in da naj bi torej prišlo tudi do vremenskega poslabšanja. Če se bo ta slika res udejanjila, bi lahko v dneh po božiču ob poslabšanju lahko snežilo tudi v najnižjih predelih, med drugim tudi ob morju. Ključno obdobje bi lahko bilo po zdajšnjih izračunih od 26. do 28. decembra. Sledilo naj bi nato mrzlo in verjetno bolj suho vreme vsaj do konca leta.