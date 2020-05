Praznujte z nami 75 let Primorskega dnevnika!

V sredo, 13. maja, bo Primorski dnevnik praznoval 75. rojstni dan. Javnih dogodkov tokrat ne bo, saj nam jih koronavirusni čas ne dovoli. Ker pa želimo kljub temu praznovati z vami, drage bralke in bralci, vam bomo dali besedo v naši jubilejni izdaji. Zato vas vabimo, da z nami delite fotografijo ali kratko misel o tem, kaj vam pomeni Primorski dnevnik, kako vas spremlja v življenju, kakšne spomine imate na to 75 let dolgo pot. Sprejemamo jih na tel. št. 388 2418932 (samo Whatsapp sporočila) ali po elektronski pošti redakcija@primorski.eu najkasneje do petka, 8. maja, ob 15. uri.