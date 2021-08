Prebivalci FJK zamujajo s cepljenjem

Italijanska vlada cilja na to, da bo pouk v šolskem letu 2021/22 potekal v živo. Zaradi tega so napovedali zamrznitev plače za učitelje, profesorje in šolsko osebje, ki ne bodo imeli covidnega potrdila, ter jih na tak način pozvali k čimprejšnjemu cepljenju. Učitelj ali profesor pa je le del razreda, ki ga včasih sestavlja tudi po 10 do 25 ali celo 30 učencev oz. dijakov.

Zaradi tega je cilj izrednega komisarja za covid-19 Francesca Figliuola tudi ta, da se pospeši kampanjo cepljenja med najstniki. Cepivo je za zdaj na voljo za starejše od 12 let, trenutne številke o precepljenosti populacije v Italiji pa sploh niso spodbudne v pričakovanju šolskega leta, ki se bo začelo čez približno mesec dni. Številke so še slabše v Furlaniji - Julijski krajini, kjer je število cepljenih podpovprečno v vseh starostnih skupinah razen ene.

V današnjem Primorskem dnevniku smo analizirali stanje o precepljenosti v Furlaniji - Julijski krajini in ga primerjali z državnim povprečjem. V FJK se še ni cepilo 35,7 % prebivalstva, kar našo deželo po Dolini Aoste, Avtonomni pokrajini Trento, Kalabriji, Siciliji in Avtonomni pokrajini Bocen uvršča na dno državne lestvice.