Ozračje se je po včerajšnjem, čeprav le obrobnem, prehodu severne vremenske fronte po pričakovanjih že nekoliko ohladilo. Piha zmerna burja, ki se bo v prihodnjih urah še okrepila. Prebudili smo se v jesensko jutro, četudi bo po jeseni občutneje zadišalo jutri in v soboto zjutraj.

Živo srebro se je ponoči spustilo najnižje na Kraški planoti, deželna meteorološka opazovalnica je v Briščikih namerila najnižjo temperaturo 14,4 stopinje Celzija, v Špetru 16,9 stopinje Celzija, na Goriškem povečini nekaj desetink nad 17 stopinjami Celzija in v Trstu ob morju 17,2 stopinje Celzija. Burja na Tržaškem trenutno dosega hitrost okrog 70 km/h. Vdor hladnega severnega zraka se bo v prihodnjih urah poglabljal.

Danes bo prevladovalo delno jasno vreme. Burja se bo v prihodnjih urah prehodno okrepila. Temperature pa se bodo spuščale.

Noč na petek in noč na soboto bosta precej hladnejši od današnje. Živo srebro se bo predvidoma spustilo še za 3 do 5 stopinj Celzija, ponekod, zlasti na Goriškem, lahko še kaj več. Najnižje bodo temperature v bolj zavetrnih krajih ali kjer bo burja zlasti jutri dovolj oslabela. Na Kraški planoti in na Goriškem bodo najnižje temperature okrog 10 stopinj Celzija, ob morju pa se bo živo srebro spustilo do okrog ali malo pod 15 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature pa bodo vse te dni okrog 20 stopinj Celzija. Ohladilo se je tudi morje, ki ima trenutno 22 stopinj Celzija.

Povečini sončno vreme se bo nadaljevalo do vključno nedelje. V nedeljo bo zapihal jugozahodni veter in bo postopno nekoliko topleje. V ponedeljek se bo vreme poslabšalo.