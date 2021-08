Prebudili smo se v povsem drugačno jutro

Hladna vremenska fronta je ponoči od severozahoda postopno dosegla celotno FJK. Nevihte, ki so se najprej pojavljale v gorskem svetu, so se razširile do vseh ostalih predelov. Ozračje pa se je tudi občutno osvežilo. Na Višarjah je deželna meteorološka opazovalnica ob 9. uri namerila 8 stopinj Celzija, v Plodnu (Sappadi) pa nekaj več kot 12 stopinj Celzija. Na Goriškem se je živo srebro spustilo pod 20 stopinj Celzija, medtem ko so bile temperature ob morju in na Kraški planoti od 20 do 23 stopinj Celzija. Zapihala je okrepljena burja, ki v Tržaškem zalivu v sunkih dosega do 73 km/h in se še krepi.

V prihodnjih urah se bodo pojavljale krajevne nevihte, ponekod bodo možni nalivi. Pihala bo burja.

Vreme se bo v popoldanskih urah postopno izboljšalo in razjasnilo.

Jutri bo povečini precej jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Burja bo nekoliko oslabela.