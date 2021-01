Prebudili smo se v zelo mrzlo jutro, najbolj mrzlo letos doslej. Pravzaprav gre za najhladnejše jutro po januarju 2019 ali celo po februarju 2018, sporoča Arso.

Najbolj mrzlo je bilo v FJK, in sicer ponovno pri Belopeških jezerih, kjer je deželna meteorološka opazovalnica Osmer namerila najnižjo nočno temperaturo -23,2 stopinje Celzija, sledita med najbolj mrzlimi kraji tudi danes, podobno kot pred nekaj dnevi, Trbiž, kjer je namerila -16,1 stopinje Celzija in Plodn (Sappada) z -14,1 stopinje Celzija. Temperatura se je razen ob morju, kjer so namerili +2,4 stopinje Celzija, povsod spustila pod ničlo. Na Goriškem je deželna meteorološka opazovalnica beležila temperature med -2 in -4 stopinjami Celzija, na Kraški planoti pa pri Briščikih -4,5 stopinje Celzija, v Zgoniku pa -3,2 stopinje Celzija.

V Sloveniji je Arso davi na Babnem Polju nameril -19 stopinj Celzija, v Novi vasi na Blokah in Zadlogu pa -18 stopinj Celzija.

Obdobje s stanovitnim in povečini sončnim vremenom se bo nadaljevalo še dalj časa, toda mraz bo še dodatno pritisnil. V prihodnjih dneh se temperaturna slika ne bo bistveno spremenila, najbolj mrzlo bo predvidoma petkovo jutro, ko bodo temperature verjetno še nižje od današnjih. Čez dan bomo v prihodnjih dneh prehodno beležili kakšno stopinjo Celzija več. Burja bo oslabela in ponehala, v četrtek bo spet prehodno zapihala, mestoma bo zapihal fen.

Prvi val mraza se bo nadaljeval predvidoma do sredine prihodnjega tedna, daljnoročno pa po morebitnem nekajdnevnem premoru kaže na nov val mraza po 25. januarju, ko naj bi se temperature spet občutno spustile.