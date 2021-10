Prebudili smo se v zimsko mrzlo jutro

Ob dotoku severnega zraka so se temperature danes ponoči, ko je veter oslabel, občutno spuščale in smo zabeležili za ta čas zelo mrzlo jutro. Najnižjo nočno temperaturo v FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa zabeležila pri Belopeških jezerih, kjer se je živo srebro spustilo na -5,5 stopinje Celzija. Sledijo Trbiž, kjer so davi namerili -3,4 stopinje Celzija, Plodn, -3,2 stopinje Celzija in Višarje, kjer so namerili -3,1 stopinje Celzija. V nižinah je bil med najbolj mrzlimi kraji v deželi Červinjan, kjer so davi namerili +1,6 stopinje Celzija, v Gradišču so namerili +3,7 stopinje Celzija, pri Briščikih +4,5 stopinje Celzija in v Trstu +10,4 stopinje Celzija.

Na višini 1500 metrov v prostem ozračju je opolnoči radiosonda iz Rivolta namerila +1,2 stopinje Celzija. Ozračje je bilo za dobrih 6 stopinj Celzija hladnejše od dolgoletnega povprečja.

Danes in v prihodnjih dneh bo pod vplivom anticiklona prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme. Noči bodo mrzle, čez dan pa bo postopno topleje.