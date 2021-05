Precej sončen, toda občasno nestanoviten konec tedna

V prihodnjih dneh ne bo manjkalo sončnega vremena in bomo v dnevnih urah beležili nekoliko višje temperature, toda od časa do časa se bomo morali še soočati z nestanovitnostjo. Več je bo zlasti v jutrišnjih popoldanskih urah in v nedeljo, medtem ko bo v petek in soboto več sonca in bo vreme bolj umirjeno.

Od hitrem in obrobnem prehodu hladne vremenske fronte bodo v četrtek zlasti v gorah nastajale krajevne nevihte in ni izključeno, da se bo popoldne ali zvečer kakšen nevihtni oblak spustil do nižin in morja.

V petek in soboto bo prevladovala jasnina z občasno krajevno nestanovitnostjo zlasti v gorah, medtem ko bo v nedeljo predvidoma več spremenljivosti in bodo ponekod možne občasne padavine. Ozračje se bo prehodno spet nekoliko ohladilo in bo zapihala burja.