Precejšnje zanimanje za testiranje pred začetkom pouka

Tudi v Furlaniji - Julijski krajini so včeraj začeli izvajati serološke teste za zaposlene v šolah in vrtcih. Testiranje, ki ga bo mogoče opraviti do 7. septembra, ni obvezno. Podatkov, koliko učiteljev, vzgojiteljev, ravnateljev ter tehničnih in administrativnih sodelavcev je izkoristilo prvi dan, še ni.

Iz zdravstvenega podjetja za Trst in Gorico prve uradne podatke napovedujejo »v nekaj dneh«, sindikati pa navajajo, da je zanimanje za teste precejšnje. Kaj menita sekretar šolske veje sindikata CGIL za Furlanijo - Julijsko krajino Adriano Zonta in sekretar šolskega sindikata UIL za Furlanijo - Julijsko krajino Ugo Previti.