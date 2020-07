Pred 20 leti poročilo slovensko-italijanske komisije

Pred dvajsetimi leti, 25. julija 2000, so člani slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije, ki sta jo vladi obeh držav ustanovili leta 1993, še zadnjič preverili končno verzijo poročila Slovensko-italijanski odnosi 1880–1956. V spremnem pismu, ki sta ga sopredsednika dr. Milica Kacin Wohinz in prof. Giorgio Conetti poslala zunanjima ministrstvoma, sta predlagala, naj se dokument, med drugim, uradno predstavi v glavnih mestih obeh držav »kot znak trdne sprave med obema narodoma«, objavi v dvojezični obliki in vključi med vsebine, obravnavane na srednjih šolah. To se ni uresničilo: poročilo so objavili slovenska vlada in razni mediji oz. inštituti obeh držav (v dvojezični različici je dostopno tudi na naši spletni strani www.primorski.eu), de facto pa ga italijanska vlada ni nikoli uradno potrdila.

V sobotni izdaji dnevnika objavljamo pogovora z obema sopredsednikoma komisije in s tržaško zgodovinarko Marto Verginella, odlično poznavalko obmejne zgodovine.