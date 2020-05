Pred 40 leti na današnji dan umrl Josip Broz Tito

Natanko pred 40 leti je na današnji dan v kliničnem centru v Ljubljani umrl Josip Broz Tito, dosmrtni predsednik nekdanje Jugoslavije. Njegova smrt je številne prebivalce takratne Jugoslavije, med drugim tudi Slovenije ter zamejstva pahnila v globoko žalost.

Tita so že v začetku leta 1980 sprejeli v ljubljanski klinični center, kjer so mu morali kasneje amputirati levo nogo. Umrl je 4. maja pri v starosti skoraj 88 let. Pogreb je bil v sklopu sedemdnevnega državnega žalovanja štiri dni kasneje, 8. maja, v Beogradu. Udeležilo se ga je 209 delegacij iz 127 držav, štirje kralji, pet princev, šest predsednikov parlamenta, 31 predsednikov držav, 22 predsednikov vlad in 47 zunanjih ministrov. Titov pogreb še vedno velja za enega največjih pogrebov kakega voditelja v zgodovini.

Tita so pokopali v Hiši cvetja na beograjskem Dedinju. Njegov grob je doslej obiskalo več kot 20 milijonov ljudi. Leta 2013 so poleg njega pokopali tudi njegovo zadnjo soprogo Jovanko.