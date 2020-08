Pred 40 leti odšel vizionar Franco Basaglia

Na današnji dan pred štiridesetimi leti je po krajši in neizprosni bolezni v rodnih Benetkah umrl Franco Basaglia. Star je bil 56 let. Oče sodobnega pojmovanja psihiatrije je bil pobudnik zakona št. 180 iz leta 1978, s katerim je Italija presegla umobolnice in se usmerila v zdravljenje duševne bolezni ob spoštovanju človekove osebnosti, ne pa z njenim uničevanjem. Svojo revolucijo, ki še danes navdihuje številne države po svetu, je začel v Gorici, po krajši izkušnji v Parmi pa jo je izpeljal v Trstu.

Basaglio je v Trst pripeljal Michele Zanetti. Predstavnik Krščanske demokracije, ki je na čelu levosredinske koalicije predsedoval pokrajinski upravi med letoma 1970 in 1977, je bil glavni Basagliev politični zaveznik, ko je v mestu marsikdo udrihal po njegovi viziji – tako na desnici kot v institucijah. Z njim smo se pogovorili o tistih burnih letih, kakor tudi z Mauriziom Pessatom, ki je bil kot mlad član KPI v letih 1977-1980 pokrajinski odbornik za psihiatrijo, še prej pa je Basaglio spoznal v okviru prizadevanj za osebe s posebnimi potrebami in ustanovitve združenja, ki je danes poznano kot Cest. Na leta Basaglieve revolucije pa gledamo tudi preko izkušenj Pavla Fonde slovenskega psihiatra in psihoanalitika iz Trsta.