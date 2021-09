Pred dvajsetimi leti teroristi napadli ZDA

Enajsti september 2001 je datum, ki ga, tako kot npr. dvanajsti oktober 1492, ko naj bi Krištof Kolumb odkril Ameriko, ali štirinajsti julij 1789, ko je v Parizu padla Bastilja, svet ne bo nikoli pozabil. Tudi zaradi tega se je tisti dan zasidral v življenje vseh, tako da čisto vsak dovolj star posameznik lahko danes pove, kje je bil in kaj je delal, ko je izvedel, da so ZDA utrpele najhujši napad na svojih tleh po Pearl Harborju leta 1941, kar nam je tudi potrdila trojica sogovornikov, pripadnikov najrazličnejših generacij (Matej Sussi, Veronika Milic in Vladimir Nanut), ki smo jo zmotili ob tej priložnosti. Rana, ki so jo povzročili tedanji teroristični napadi, dvajset let po atentatih še zdaleč ni zaceljena. O tem na globalni ravni pričajo zadnje mednarodno dogajanje oziroma kriza v Afganistanu, na nekoliko bolj krajevni ravni pa lahko omenimo, da je šef italijanske policije Lamberto Giannini včeraj objavil okrožnico, s katero danes poziva k večjemu nadzorovanju stavb, ki bi lahko bile »zanimive zaradi njihove povezave z ZDA«.