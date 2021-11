Pred enim letom 33.000 hospitaliziranih, danes 4.000

»Epidemiološko stanje v Italiji je drugačno kot v mnogih evropskih državah, kjer gre slabo, ker je odstotek cepljenih občutno manjši. Sprožili smo postopek postopnega uvajanja v normalnost, covidno potrdilo pa je bilo eden izmed temeljnih instrumentov,« je povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Andrea Costa.

V bližnji prihodnosti bosta potrebna odgovornost in previdnost, je še dodal, toda stanje je povsem drugačno kot pred enim letom, za kar gre pripisati zaslugo tistim, ki so se cepili. Tedaj je bilo hospitaliziranih 33.000 covidnih bolnikov, danes jih je 4000. Pred enim letom je intenzivno zdravljenje potrebovalo 3700 covidnih bolnikov, danes pa 500, vse to po zaslugi cepljenja, je zaključil.