Pred hladno fronto danes ponekod gosta megla

Ponekod v FJK, med drugim na Kraški planoti, zlasti v zahodnih predelih, se je danes pojavila gosta megla. Vidljivost je ponekod omejena le na kakih 100 metrov, mestoma tudi manj. Danes priteka proti nam zelo vlažen zrak, prevladuje oblačno vreme, ponekod se pojavlja občasno rahlo rosenje.

Jutri bo naše kraje prešla hladna severna vremenska fronta. Čez dan se bodo pojavljale občasne zmerne do močne padavine, vmes bodo tudi plohe in nevihte. Popoldne bo začel pritekati hladnejši zrak, zapihala bo burja. Meja sneženja se bo spuščala.

V Sloveniji bo ob močnejših padavinah marsikje lahko snežilo do nižin. Ob močnejših padavinah pa ni izključeno, da bo ponekod prehodno snežilo tudi v nižjih predelih FJK, zlasti mestoma v Benečiji in v najvišjih predelih Krasa. V gorah bo zapadlo 10 do 20 cm snega.

V noči na četrtek se bo vreme izboljšalo, nekaj manjših padavin bo ponekod spet padlo v noči na petek. V petek bo prevladovalo suho vreme.