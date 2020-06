Pred nami dva sončna in toplejša dneva

Vremenska slika se prehodno umirja. Naše kraje bo jutri in v soboto v višinah dosegel toplejši in bolj suh zrak, od nedelje pa bo spet več spremenljivosti.

Jutri in v soboto bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo jutri do okrog 25 stopinj Celzija, v soboto zlasti na Goriškem do okrog 26 stopinj Celzija. Ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj.

V nedeljo se bo našim krajem spet približevalo hladno višinsko jedro in bo več spremenljivosti z občasno nestanovitnostjo. Povečini bo delno jasno do spremenljivo oblačno, pojavljale pa se bodo krajevne plohe in nevihte. Tudi v ponedeljek se bo nadaljevalo podobno vreme z občasnimi padavinami, deloma nevihtami.