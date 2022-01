Pred nami eno najhladnejših obdobij v letošnji zimi

Vremenska slika se do četrtka ne bo bistveno spremenila, nakar se bo začelo večdnevno obdobje ob nižjih temperaturah in severnem zraku. V njem se bodo, kot kaže, zvrstile tudi tri vremenske fronte. Prva, ki bo dosegla naše kraje v četrtek in bo mejnik med zdajšnjim in bližnjim dogajanjem, razen temperature ne bo občutneje vplivala na vreme pri nas, ker se bo spuščala proti Sredozemlju preveč na vzhodu. Ob drugi in tretji, ki bi nas morale doseči okrog 25. oz. 30. januarja, pa bi lahko po zdajšnjih dolgoročnih izračunih prišlo tudi do poslabšanj. Nadvse verjetno pa postaja, da bo bližnje obdobje eno najhladnejših v letošnji zimi, morda najhladnejše. V zadnji tretjini januarja se bodo temperature spustile pod ledišče občasno tudi ob morju, ni izključeno tudi, da bomo ponekod zabeležili kakšen ledeni dan, ko bo živo srebro tudi podnevi pod ničlo. Občasno bo pihala burja.

Šlo bo vsekakor za obdobje povečini s sončnim in mrzlim zimskim vremenom. Ob morebitnih poslabšanjih, če bodo res potrjena, pa bi lahko snežilo do nižin in bi se lahko zima tudi občutneje zaostrila.

Do četrtka bo vremensko dogajanje vsekakor mirno po kalupu zadnjih dni. Prevladovala bo stanovitnost, povečini s precejšnjo jasnino. V četrtek bo hladna vremenska fronta, ki se bo spuščala proti Balkanu, le delno in posredno vplivala na vreme pri na. Povečala se bo oblačnost, mestoma bi lahko padlo nekaj kapelj dežja. V petek bo sončno in že precej hladneje. Tudi konec tedna bo povečini sončen in hladen. Občasno bo pihala šibka burja.