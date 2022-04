Pred nami več mokrih dni

Vremenska slika se bo v prihodnjih dneh pogosto spreminjala. Več dni bo vsaj občasno deževalo, vmes pa bodo premori s spremenljivostjo, mestoma lahko tudi z delnimi razjasnitvami. Šlo bo za običajno pomladno vremensko sliko s povečano spremenljivostjo, oblačnosti bo vsekakor več kot jasnine, večjih količin dežja pa ni pričakovati.

Našim krajem se bosta iznad Sredozemlja približali dve ciklonski območji. Prvo bo vplivalo na vreme pri nas že danes ter deloma jutri, drugo pa v nedeljo in deloma v ponedeljek. Vmes med obema bo kratkotrajno premirje z delnim izboljšanjem.

Danes bo oblačno, popoldne ali zvečer bodo že možne krajevne padavine, ki se bodo širile proti severnejšim predelom. Ponoči in jutri zjutraj se bodo, kot kaže, nekoliko okrepile.

Jutri bo sprva oblačno in deževno. Popoldne ali zvečer bodo padavine v glavnem oslabele in ponehale.

V soboto bo delno jasno do spremenljivo oblačno, ponekod bo lahko padlo nekaj kapelj dežja.

V nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, lahko tudi v obliki posameznih ploh ali neviht.

V ponedeljek bo sprva še spremenljivo do pretežno oblačno in se bodo še pojavljale krajevne padavine. Čez dan bodo v glavnem oslabele in ponehale. Mestoma se bo vreme izboljšalo in delno razjasnilo