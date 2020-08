Pred nedeljsko spremembo najtoplejši zrak v letošnjem poletju

Ozračje se ob okrepitvi subtropskega anticiklona po pričakovanjih že segreva. Otoplitev pa se bo nadaljevala jutri in v soboto. Zlasti v nekaterih višjih predelih bo dosegel naše kraje najtoplejši zrak v letošnjem poletju. Med jutrišnjim dnem (petkom) in soboto pričakujemo, da se bo temperatura na višini 5500 metrov v prostem ozračju dvignila najvišje v tekočem letu doslej, malo nad -6 stopinj Celzija. Za primerjavo: radiosonda iz Rivolta je letos le enkrat, in sicer 6. julija, na višini 5500 metrov namerila temperature okrog -6 stopinj Celzija, sicer je bilo ozračje vseskozi vsaj za kakšno stopinjo Celzija nekoliko manj vroče. Tistega dne pa je namerila tudi najvišjo ničto izotermo v letu, in sicer na višini 5020 metrov.

Otoplili se bodo tudi nižji sloji, na višini 1500 metrov v prostem ozračju pričakujemo temperature okrog 20 stopinj Celzija. Letos jih je radiosonda iz Rivolta na tej višini namerila le 31. julija in 1. avgusta.

Danes opoldne je sicer radiosonda iz Rivolta na višini 5500 metrov v prostem ozračju namerila -7,9 stopinje Celzija, na višini 1500 metrov v prostem ozračju pa 14,8 stopinje Celzija. Ozračje se mora torej zlasti v nižjih slojih še otopliti. Jutri in v soboto bo tako vročina spet pritisnila. Temperature bodo v povprečju za 3 do 5 stopinj Celzija višje od današnjih. Zlasti na Goriškem se bo živo srebro čez dan približalo 35 stopinjam Celzija, ob morju bo za kakšno stopinjo Celzija manj vroče. Zelo tople in soparne bodo tudi noči.

V nedeljo se bo vreme čez dan že spreminjalo. Ob spremenljivi oblačnosti se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Zapihala bo burja, temperatura pa se bo spuščala.

Sredi prihodnjega tedna pričakujemo novo poslabšanje z ohladitvijo. Najvišje dnevne temperature bodo proti koncu prihodnjega tedna predvidoma le do okrog 25 stopinj Celzija.