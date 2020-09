Pred padcem v prepad ga je rešil policist

Koprski policisti so sinoči po zasledovanju pri Kastelcu ustavili toyoto corolla nemških registrskih tablic, v kateri je 31-letni državljan Iraka nezakonito prevažal šest ilegalnih migrantov, štiri državljane Pakistana in dva državljana Bangladeša. Voznika in šest ilegalnih migrantov, ki so stekli iz avta, so kmalu prijeli, medtem ko je sopotnik pobegnil. Za njim sta se podala policista, vodnika službenih psov, ki sta z ročno termovizijo opazila gibanje nad prepadno steno nad avtocesto. Pobeglega sta pozvala, naj se preda, vendar se ni odzval. Ko sta preko gostega grmovja pristopila do njega, se jima je aktivno uprl in je poskušal zbežati. Pri tem mu je na robu približno petnajst metrov globokega prepada zdrsnilo in je pričel drseti navzdol. Vodnik službenega psa je skočil za njim in ga z roko prijel za zgornji del oblačil ter tako preprečil, da bi moški padel v prepad. Ta pa se je še vedno upiral in vlekel policista proti prepadu. Na pomoč je priskočil drugi policist, ki ga je prijel za uniformo in mu pomagal zadržati moškega ter ga zvleči na varno do ograje. Moškemu sta policista odvzela prostost. Izkazalo se je, da gre za sopotnika iz istega vozila, 37-letnega državljana Iraka.