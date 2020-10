Pred poslopjem hrvaške vlade ob streljanju ranjen policist

Moški je danes nekaj po 8. uri z brzostrelko streljal na policista, ki je stražil pred poslopjem hrvaške vlade na Trgu svetega Marka v Zagrebu. Policista so prepeljali v bolnišnico, zdravniki so ugotovili, da je dobil več strelov v roke in trup in so sporočili, da je huje ranjen, njegovo zdravstveno stanje pa je stabilno. Napadalec je storil samomor. Policisti so blizu kraja dogodka našli njegovo truplo.

Za zdaj motiv napada ni znan. Premier Andrej Plenković je izjavil, da bodo policija in državno tožilstvo ugotovili, ali je šlo za primer individualnega značaja, kot po za zdaj razpoložljivih informacijah trenutno kaže. Dodal je sicer, da je še prezgodaj, da bi o tem povedali kaj več.