Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zgodaj popoldne posredovali na Trbižu, kjer so pred eno od smučarskih prog mimoidoči in smučarji na tleh opazili moškega, starega okrog 70 let, brez zavesti. Na kraj so reševalci s Trbiža prihiteli z reševalnim vozilom. Moškemu so nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so poklicali na pomoč reševalni helikopter. Z njim so ga odpeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo.