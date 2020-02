Pred vrati tretja Janševa vlada

Janez Janša bo verjetno danes od predsednika republike Boruta Pahorja dobil nalogo, naj sestavi novo slovensko vlado. Tvorile jo bodo Janševa Slovenska demokratska stranka (SDS), Nova Slovenija (NSi), Stranka modernega centra (SMC) in Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS). Te štiri stranke so že uskladile koalicijsko pogodbo, po poročanju slovenskih medijev pa so se tudi že dogovorile o razporeditvi ministrstev in drugih ključnih funkcij.

V parlamentu imajo te štiri stranke več kot polovico poslancev, odprto je le še vprašanje, ali bodo vsi podprli Janšo. Največ pomislekov je v vrstah SMC.

Janša je že bil premier v obdobju 2004-2008 in med letoma 2012 in 2013.