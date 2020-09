Predsednik Borut Pahor v Kranju počastil bazoviške junake

Pri spomeniku bazoviškim junakom, prvim žrtvam fašizma v Evropi, v Prešernovem gaju v Kranju so danes ob obeležju, ki so ga postavili leta 1930 in velja za prvi antifašistični spomenik na svetu, pripravili slovesnost ob 90. obletnici njihove usmrtitve. Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je k spomeniku položil venec. Pahor se je kot prvi slovenski predsednik junakom poklonil z govorom, v katerem je poudaril pomen svobode, sožitja, strpnosti, prijateljstva – ne le med ljudmi, temveč tudi med narodi.

Bazoviške junake so danes počastili tudi v Ljubljani pred rektoratom univerze na Kongresnem trgu, kjer je govornik bil novinar Primorskega dnevnika Peter Verč. Na obeh slovesnostih je bilo slišati petje ženske vokalne skupine Danica, ki jo vodi Jana Drassich.