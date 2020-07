Predsednik Pahor o incidentu na meji in o fojbi

Slovenski predsednik Borut Pahor je v sinočnji oddaji Studio City na TV Slovenija v pogovoru z Marcelom Stefančičem govoril tudi o incidentu v občini Hrpelje-Kozina pri italijanski meji in o bližnjih tržaških prireditvah 13. julija.

Zdaj postaja Slovenija tudi dežela, v kateri lahko vojska meri z orožjem na sprehajalca ob meji. Premier pa ga razglasi za terorista, saj je antifašist. Antifašizem je po novem demon.

Poročila o tem dogodku še nisem prejel, in ko ga bom, bom lahko to komentiral. Prej pa ne.

Ali se boste temu sprehajalcu, tržaškemu Slovencu, opravičili, če se bo izkazalo, da se je zgodilo to, kar pravi, da se je zgodilo?

Če se bo izkazalo, da ima glede tega prav in da je poročilo nedvoumno ugotovilo, da je šlo za napačno ravnanje vojske, moje opravičilo ni izključeno.

Kot prvi slovenski predsednik boste 13. julija položili venec k spomeniku nad fojbo v Bazovici. Ali se ne bojite, da bo Italija to obrnila sebi v korist?

To je priložnost, da sebi v korist obrne vsa demokratična Slovenija in vsa demokratična Italija. V Evropi vlada veliko zanimanje za ta dogodek. Kot je čudovito napisala v bodrilnem pismu senatorka Rojčeva, bova s tem spominskim poklonom s predsednikom Mattarello, tako na fojbah kot ob spomeniku bazoviškim junakom, žrtvam prvega procesa, antifašistom, v bistvu odprla novo poglavje prihodnosti. Za nazaj preteklosti ne moremo spreminjati, prihodnost pa lahko.

Ali se ne bojite, da bi to lahko potrdilo Salvinijevo tezo, da so bili Italijani žrtve Slovencev?

Ne. Naprej ne smete zanemariti kritik konservativnih italijanskih krogov, ki jih prejema moj kolega in prijatelj Mattarella, ker bo kot prvi italijanski predsednik položil venec bazoviškim junakom. Tukaj gre tudi za legalistično vprašanje, saj obstoječi in veljavni italijanski zakoni te štiri bazoviške žrtve jemljejo kot teroriste. To se ni formalno pravno spremenilo. To dejanje moramo razumeti kot neko tiho dejanje politične rehabilitacije tigrovcev in antifašističnih borcev še pred začetkom 2. svetovne vojne.