Predsednik Pahor obiskal Dom na Krasu v Dutovljah

Predsednik republike Borut Pahor je danes v Dutovljah obiskal stanovalke in stanovalce Doma na Krasu, kjer so nastanjene osebe s težavami v duševnem zdravju in intelektualnimi ovirami. V njegovem uradu pa so se odzvali na kritike njegovih obiskov v domovih za starejše in napovedali, da bo z njimi nadaljeval tudi v prihodnje. Varovancem in zaposlenim želijo sporočiti, da kljub izolaciji niso sami in niso pozabljeni, so zapisali. Ob vseh obiskih pa so stanovalci in zaposleni predsednika republike pozdravili s hvaležnostjo in veseljem, poudarjajo.

Dom na Krasu že od februarja, še preden so za to dobili navodila in priporočila ustreznih institucij, izvaja vse potrebne aktivnosti za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni. Predsednik Pahor se je danes zahvalil za predano delo in skrb za stanovalce ter za upoštevanje ukrepov.