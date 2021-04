Predsednik Pahor v sredo pri Mattarelli

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor se bo v sredo na povabilo predsednika Italije Sergia Mattarelle mudil v Rimu. Gre za nadaljevanje rednega dialoga, ki ga predsednika sosednjih in prijateljskih držav vzdržujeta tudi v času pandemije covida-19, so danes sporočili iz urada predsednika republike. Predsednika se bosta pogovarjala o uresničevanju dogovorov, ki so bili v zvezi z vračanjem Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Italiji sklenjeni 13. julija lani ob obeležitvi stoletnice požiga Narodnega doma s strani italijanskih fašistov. Ocenila bosta tudi druge učinke njunega lanskega srečanja v Trstu in skupnega obiska spominskih obeležij v Bazovici. Pahor se bo med drugim v Rimu ponovno zavzel za sprejem in upoštevanje skupnega slovensko-italijanskega zgodovinskega poročila o slovensko-italijanskih odnosi med 1880 in 1956.

Predsednika se bosta posvetila tudi vprašanju političnega zastopstva slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu, govorila bosta tudi o pomenu izbire Nove Gorice, da bo skupaj z Gorico Evropska prestolnica kulture 2025. Ta projekt daleč presega regionalne okvire, je evropski v samem bistvu, in ga velja upoštevati kot model sožitja in sodelovanja.