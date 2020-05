Predsednik ZSO opozoril na neenako obravnavo Slovenije glede meje

Predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO), ene od krovnih organizacij koroških Slovencev, Manuel Jug, je avstrijskega notranjega ministra Karla Nehammerja opozoril na neenako obravnavo Slovenije glede odprtja meje s sosednjimi državami. V svojem dopisu je izrazil nerazumevanje, da je Avstrija odprla meje z Nemčijo in Švico, in to brez vsakršnih ovir, medtem ko tega ni storila s Slovenijo. Avstrijskega notranjega ministra je pozval, naj ravna enakopravno z vsemi sosednjimi državami. Svojo zahtevo je podkrepil s podatki, ki dokazujejo, da ima Slovenija glede na število prebivalcev sedemkrat manjše število okuženih kot, denimo, Avstrija. Nemčija in Švica pa imata celo enajstkrat oz. dvanajstkrat večje število okuženih v primerjavi s Slovenijo. Jug je med drugim opozoril, da je za avstrijske državljane, ki se vračajo iz Slovenije v Avstrijo še vedno obvezna domača 14-dnevna karantena.