Predsedniki dežel zahtevajo najstrožje ukrepe

Od božičnih praznikov do praznika svetih treh kraljev so potrebni najstrožji ukrepi za zajezitev pandemije, je izpostavil predsednik dežele Veneto Luca Zaia na spletnem srečanju s predstavniki vlade. Predlog je podprl tudi predsednik FJK Massimiliano Fedriga ob guvernerjih dežel Lacij, Molise in Marke, poroča tiskovna agencija ANSA. Z njim pa sta soglašala minister za deželne zadeve Francesco Boccia in minister za zdravstvo Roberto Speranza.

»Med prazniki so potrebne najstrožje omejitve,« je izjavil Zaia, »če ne bo ukrepala vlada, bomo to storili sami.« Če ne bo popolnega zaprtja, bi se namreč v januarju znašli s prevelikim številom okuženih, je še menil.