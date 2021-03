Prefekt Valenti: Sprehodi dovoljeni do 500 metrov od bivališča

Sprehodi v bližini doma so dovoljeni do 500 metrov od lastnega bivališča, je v sporočilu za javnost pojasnil vladni komisar v Furlaniji - Julijski krajini in tržaški prefekt Valerio Valenti. Vladni ukrepi v rdečih deželah, kakršna bo še najmanj dva tedna FJK, dovoljujejo namreč »motorično dejavnost (beri sprehod) izključno v bližini doma«, Valenti pa je to »bližino«, tako kot aprila lani omejil na 500 metrov. Za policiste je vladni komisar pripravil smernice, po katerih je bližina doma krog s polmerom 500 metrov, pri čemer je središče kroga prebivališče. Peš se vsekakor lahko odpravimo tudi dlje, če se gibamo zaradi službenih, zdravstvenih ali drugih nujnih razlogov, kar moramo sicer upravičiti s samoizjavo.

Vladni ukrepi pa razlikujejo med »motorično« in »športno« dejavnostjo. Če je motorična dejavnost, kot je sprehod, dovoljena le v bližini doma, lahko med športno dejavnostjo (vlada izrecno navaja kolesarjenje in tek) celo prečkamo občinske, nikakor pa ne deželnih meja. Velja pravilo, da se moramo peš ali s kolesom odpraviti od svojega doma, kamor se moramo nato vrniti. Ne smemo pa se npr. premakniti z avtomobilom za to, da dosežemo izhodiščno točko, kjer bomo začeli tekati ali kolesariti. Športna dejavnost je dovoljena le na prostem in posamezno. Če koga srečamo, naj bo varnostna razdalja vsaj 2 metra.