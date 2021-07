Prehitra vožnja »cenejša«, dražje telefoniranje za volanom

Slovenski Državni zbor je sprejel novelo zakona o pravilih cestnega prometa. Ta med drugim znižuje kazni za prehitro vožnjo in zvišuje kazni za telefoniranje med vožnjo. Prav tako uvaja možnost dovoljenja za zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju. Po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca so kazni sedaj primerljive s tistimi v sosednjih državah.

Pri omejitvi hitrosti na 50 km/h je bila za prekoračitev predpisane hitrosti do 5 km/h pred tem predvidena kazen v višini 40 evrov, od 5 do 10 km/h 80 evrov, od 10 do 20 km/h 250 evrov, od 20 do 30 km/h 500 evrov in od 30 do 50 km/h 1000 evrov. Po novem bo za prekoračitev predpisane hitrosti do 10 km/h treba plačati 40 evrov, od 10 do 20 km/h 120 evrov, od 20 do 30 km/h 250 evrov, od 30 do 40 km/h 500 evrov in od 40 do 50 km/h 750 evrov. Znižali so tudi kazni za prekoračitev hitrosti pri omejitvi 90 km/h.

S sprejeto novelo so se zvišale globe za kršitev prepovedi ustavljanja ali parkiranja na označenem parkirnem mestu za invalide, ki je prej znašala 80 evrov, po novem pa 200.