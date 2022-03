Prehodno se vrača mrzel celinski zrak

Pod vplivom obsežnega anticiklona se bo v prihodnjih dneh nadaljevalo sončno in sprva za ta čas mrzlo vreme. Proti nam bo od severovzhoda jutri in v nedeljo prehodno spet pritekal mrzel celinski zrak. Temperature se bodo spet spustile, najvišje dnevne vrednosti v soboto in nedeljo povečini ne bodo presegale 10 stopinj Celzija, ponoči pa se bo živo srebro v glavnem razen ob morju spustilo pod ničlo.

Že danes bo v prihodnjih urah zapihala burja, ki bo prečistila ozračje. Oblačnost se bo umaknila in se bo vsaj delno razjasnilo. Noč na soboto bo spet razmeroma mrzla.

Jutri bo sončno, pihala bo šibka do zmerna burja. Tudi čez dan bo razmeroma hladno.

V nedeljo bo povečini sončno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Temperature bodo podobne sobotnim.

V prvi polovici prihodnjega tedna se bo nadaljevalo podobno vreme, postopno bo nekoliko topleje. V nižjih slojih je možno, da se bo začel nabirati nekoliko bolj vlažen zrak.