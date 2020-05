Prekarni profesorji še v peklu

Italijansko šolstvo je prebrodilo še eno čer, potem ko so stranke vladne koalicije sklenile dogovor o zaposlitvi za nedoločen čas 32.000 profesorjev na nižjih in višjih srednjih šolah, tudi na tistih s slovenskim učnim jezikom.

Odločitev o množičnem zaposlovanju prekarnih profesorjev je bila sprejeta še pred izbruhom epidemije, v vladnih strankah pa so nastala nesoglasja glede izvedbe razpisov. Premier Giuseppe Conte je uspešno predlagal kompromisno rešitev, po kateri bodo kandidati za zaposlitev sredi prihodnjega šolskega leta opravili preizkus znanja v obliki pisanja eseja.

Demokratska stranka ter Svobodni in enakopravni ob soglasju sindikatov so predlagali, naj se preveri, kdo je v zadnjih 12 letih poučeval vsaj tri leta, prednostno lestvico pa naj se izdela na osnovi podatkov o izobrazbi v življenjepisu. Gibanje petih zvezd in Italia viva pa sta zagovarjala preizkus znanja, ki si ga je šolska ministrica Lucia Azzolina, pripadnica Gibanja petih zvezd, zamislila v obliki testa z 80 vprašanji odprtega tipa. Zamisel ni bila všeč niti Sindikatu slovenske šole (SSŠ), ki je ocenil, da bi bil tak računalniški test neizvedljiv v slovenskem jeziku.

Ravnatelj Peter Černic, ki je član državnega šolskega sveta, opozarja, da je vladna koalicija našla rešitev, ki zgolj prelaga dejansko reševanje vprašanja zaposlitev. Kot pravi, obstaja nevarnost, da bi si več profesorjev lahko zaposlitev izbojevalo s tožbami na sodišču, če bi septembra vnovič podpisali še eno pogodbo za določen čas.

Glede tega, koliko profesorjev na slovenskih šolah pričakuje izredni razpis za zaposlitev za nedoločen čas, ni uradnih podatkov. Joško Prinčič iz Sindikata slovenske šole ocenjuje, da je teh med 20 do 30, Černicu se zdi, da jih je verjetno nekaj desetin.