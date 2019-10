Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Prekmurska gibanica

Danes se bom lotil dokaj tveganega početja: posredoval vam bom namreč recept sladice, ki ni tipična za naše kraje, čeprav jo dobimo v marsikateri tukajšnji restavraciji. Govorim o prekmurski gibanici, ki se je sam še nisem lotil, čeprav mi je nadvse všeč in zato zavračam sleherno odgovornost glede veljave tega recepta, ki pa sem ga našel v priznani slovenski kuharski knjigi. Recept je nekoliko kompliciran, a upam, da se ga bo nekatera od naših pridnih kuharic vseeno lotila.

Potrebujemo za »podplat«:

30 dag moke

15 dag masla

1 rumenjak

2-3 žlice smetane

ščepec soli

za vlečno testo:

0,5 kg moke

1 jajce

mlačno vodo

2 žlici olja

malo kisa ali limoninega soka

ščepec soli

za makov nadev:

15 dag mletega maka

5 dag sladkorja

1 vanilin

1 dl mleka

za skutni nadev:

40 dag skute

1 jajce

1,5 dl goste kisle smetane

5 dag rozin

5 dag sladkorja

za orehov nadev:

0,5 kg mletih orehov

5 dag sladkorja

1 vanilin

malo cimeta

1-2 dl mleka

jabolčni nadev:

0,54 kg jabolk

3 dag sladkorja

limonino lupinico,

malo cimeta

Poleg tega še maslo za pekač in za pokapanje in smetano za polivanje.

Iz prvih sestavin zamesimo krhko testo, ki naj počiva pol ure, nato ga razvaljamo v velikosti pekača in položimo vanj. Pekač seveda prej pomastimo. Temu rečejo »podplat«.

Iz drugih sestavin naredimo vlečeno testo, ki naj tudi počiva pol ure. Naredimo več hlebčkov, da ga pozneje lažje razvlečemo.

Po prvem testu namažemo za slab centimeter makovega nadeva. Pokrijemo ga s plastjo vlečnega testa, ki ga pokapamo z maslom, nato ga namažemo s skutnim nadevom, spet pokrijemo z vlečnim testom in pokapamo z maslom. Nato pride orehov nadev in plast vlečnega testa, pokapanega z maslom. Zadnji nadev je jabolčni, ki ga prav tako pokrijemo z vlečnim testom in pokapamo z maslom.

Nato nadeve ponovimo, nazadnje pa gibanico polijemo s smetano, porinemo v ogreto pečico in spečemo.

Kako pa naredimo razne nadeve? Zmlet mak polijemo z vrelim mlekom, sladkamo in odišavimo z vanilinom ter dobro premešamo.

Skuto zmečkamo z vilicami in ali s paličnim mešalnikom, ji primešamo jajce, smetano, oprane rozine in sladkor in tudi to zmešamo. Zmlete orehe poparimo z mlekom, dodamo sladkor, vanilin in cimet in zmešamo, tako da bo nadev lepo mazav. In končno olupljena jabolka zrežemo na tanke krhlje, jih napol zdušimo s sladkorjem, odišavimo s cimetom in limonino lupinico.

Kot vidimo je priprava bolj zamudna kot komplicirana, a se najbrž zamujen čas za tako slastno sladico kot je prekmurska gibanica, obrestuje.

Dober tek!

Ivan Fischer