Prelomna kriza je za Italijo (zadnja?) priložnost

Prekinitev pomembnega dela gospodarskih dejavnosti zaradi novega koronavirusa je prizadela majhna podjetja, kot je denimo trgovina pod hišo, pa tudi velikane, ki svoje blago prodajajo po vsem svetu. Tržaško podjetje Illycaffè se je zaradi zaprtja barov, restavracij, hotelov in pisarn ter prekinitve letalskih in pomorskih potniških povezav tako rekoč čez noč znašlo brez dveh tretjin svojega delokroga.

Predsednik Andrea Illy, ki so ga pred časom uvrščali med kandidate za predsedovanje italijanski zvezi industrialcev Confindustria, pa kljub težavam ostaja dokaj optimističen, vsaj kar zadeva globalne razmere. Drugače je z italijanskimi razmerami: če se vodilni razred ne bo niti ob tako prelomni krizi resno spoprijel s strukturnimi težavami italijanskega gospodarstva, čakajo to državo hudi časi.

Kako je na vaše podjetje vplivalo zaprtje vseh barov in restavracij?

Približno dve tretjini prometa ustvarimo v lokalih, pisarnah in prometnem sektorju. Navzoči smo v več kot 100.000 barih, hotelih in restavracijah v 140 državah, svoje proizvode pa ponujamo tudi 200 milijonom potnikov na letalih, ladjah za križarjenje ipd. ter nekaj sto tisočim uslužbencem v pisarnah. Vsa ta poraba se je izničila.

Naša strategija po drugi strani predvideva pomembno prisotnost v živilskih kanalih, in sicer tako v tradicionalnih supermarketih kot s spletno prodajo. Na tem področju pobiramo sadove naložb zadnjih dveh let in rastemo, kar nam omogoča, da blažimo posledice izgube poslovanja iz omenjenih poglavij. Ampak daleč od tega, da bi jih povsem kompenziralo. Soočamo se s popolnim izničenjem poglavitnega deleža našega poslovanja.

Pred dobrim mesecem ste predstavili zamisel o strateškem načrtu za Italijo, ki bi ga izdelala vlada in Confindustria v sodelovanju z raznimi organizacijami iz ekonomska sveta. Namen je obravnavati strukturne vzroke italijanskega gospodarskega zatona. Zdaj, po le enem mesecu, so se te težave še poglobile.

Da. Strateški načrt je zdaj še toliko bolj potreben. Gre za občutljivo temo. Dotlej je bilo recimo »dovolj« ustvariti pogoje za izhod iz stagnacije – naj spomnim, da je italijansko gospodarstvo v letu 2019 ustvarilo najslabši rezultat med vsemi državami Evropske unije. Javni dolg je ogromen in je že pet let priklenjen pri 135 odstotkih BDP-ja. Tako pa se v Italijo ne vlaga, ker na mednarodni ravni izgubljamo kredibilnost, čeprav se tega ne zavedamo.