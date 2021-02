Premagati pandemijo in dvigniti državo

»Gre za težaven trenutek in sprejmem poziv predsednika republike,« je ob zaključku današnjega srečanja s predsednikom republike Sergiom Mattarello povedal mandatar Mario Draghi. Premagati pandemijo, dokončati cepilno kampanjo, odgovarjati na potrebe državljanov in dvigniti državo, so zdajšnji izzivi, je ocenil: z izredno pomočjo ki prihaja od Evropske unije pa se da veliko narediti. Napovedal je, da se bo z velikim spoštovanjem obrnil predvsem na parlament, saj zaupa, da bo na soočanju s strankami in skupinami v parlamentu ter z dialogom z družbenimi silami izšla enotnost in z njo tudi zmožnost pozitivnega odgovora na poziv predsednika republike. Ob zaključku posvetovanj bo lahko odstranil zadržke, je zaključil.