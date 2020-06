»Premaknili« so mejo, ker nočejo Italije

Na Južnem Tirolskem niso ravno navdušeni nad odločitvijo Avstrije, da odpre meje z vsemi sosednjimi državami, razen z Italijo. Olje na ogenj je prililo združenje Schütznov (južnotirolski strelci) ki je na meje pokrajine Bocen postavilo velike table z napisom »Verrückt nach Süden«, ki ima dvojni pomen: nori na jug, a tudi »premaknjeni na jug«, ki se v tem primeru nanaša na državno mejo. Kot je povedal njihov vodja Jürgen Wirth Anderlan, so hoteli Schützni s temi napisi (skupaj so jih postavili kar 25) simbolično premakniti italijansko-avstrijsko mejo proti jugu, »saj je zadnja pandemija v Italiji odprla oči tudi neodločenim Južnim Tirolcem.« Pripadnost Italiji je zelo škodljiva za Južne Tirolce, saj Rim po Anderlanovi oceni ni bil kos koronavirusu.

Za svojo akcijo so južnotirolski strelci, ki delujejo na prostovoljni bazi in so na terenu zelo dobro organizirani, nalašč izbrali državni praznik v Italiji, ki je očitno ne marajo. Italijanska desnica je jezna in obsoja postavitev napisov, ki jih nekatere južnotirolske stranke podpirajo, druge pa ne komentirajo. Protestirali so vsekakor v Venetu, ki očitajo Anderlanu in njegovim pristašem postavitev napisov na ozemlju pokrajine Belluno, »ki hoče ostati v Italiji in nima prav nič skupnega z Avstrijo.«