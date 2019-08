Premalo slovenskih profesorjev

Več kot trideset profesorjev, učiteljev in vzgojiteljev se bo v torek razveselilo zaposlitve za nedoločen čas na slovenskih šolah in vrtcih v Italiji. Urad za slovenske šole je namreč sporočil, da bo letos zaposlil sedem vzgojiteljic in 21 učiteljev, štiri profesorje na višjih srednjih šolah, in načeloma še 13 profesorjev slovenščine, zgodovine in zemljepisa na nižjih srednjih šolah. Toda v tem zadnjem primeru je na prednostnem seznamu samo ena kandidatka.

Postopek formalnega imenovanja bo stekel v torek zjutraj na sedežu večstopenjske šole Vladimirja Bartola pri Svetem Ivanu v Trstu.