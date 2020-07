Premik v zgodbi Paritetnega odbora

Paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine se bo lahko kmalu sestal v novem sestavu. Vlada Furlanije - Julijske krajine je na današnji seji imenovala svojih šest predstavnikov, zato je na potezi samo še državna vlada, ki naj bi po več virih že določila svoje štiri izbrance.

Koga je imenovala deželna vlada, še ni znano. Je pa Pierpaolo Roberti, ki ima resor za manjšine, potrdil, da so sprejeli sklep po željah krovnih organizacij Slovencev v Italiji. To verjetno pomeni, da sta med šestimi izbranci predsednika Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) in Sveta slovenskih organizacij (SSO), Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, poleg njiju pa še Livio Semolič in Peter Močnik.

SKGZ in SSO sta lani izrazila pričakovanje, da bo predsednik Paritetnega odbora v novem sklicu Marco Jarc. Tega naj bi imenovala državna vlada, ki naj bi na spisek štirih imen uvrstila še Bojana Brezigarja, ta je že bil predsednik paritetnega odbora med letoma 2007 in 2012, in funkcionarja na deželnem šolskem uradu Igorja Giacominija.