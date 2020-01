Prepadne flišne stene se krušijo, hoja ni več varna

Zaradi velike količine padavin v zadnjih mesecih minulega leta in drugih vremenskih vplivov se na obali med Strunjanom in Belvederjem krušijo, občutneje kot ponavadi, prepadne flišne stene, hoja zato ni več varna, poročajo Primorske novice. Gre sicer za naravni pojav, a v Krajinskem parku Strunjan vseeno opozarjajo obiskovalce, naj se v teh dneh izogibajo sprehodom ob obali.Pozivajo, naj se v teh dneh pohodniki še posebej izogibajo sprehodom po obali med strunjansko plažo in Simonovim zalivom, zlasti pa naj se ne zadržujejo na območju Rtiča Strunjan in Rta Ronek. V zadnjem obdobju se je namreč zgodilo večje število podorov. Na nekaterih delih obale so bili podori takšni, da so onemogočili prehod ob obali, so v minulih dneh poročali mediji.

Na izolski občini so ob tem opozorili, da opozorilo sicer velja tudi v poletnih mesecih, saj nekateri kopalci svoje brisače postavljajo prav ob vznožju najbolj nevarnih predelov, torej pod strme in neporaščene stene klifa. Kamen velikosti oreha ima lahko tragične posledice, zlasti če pade z višine.