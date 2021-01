Prepoved prehitevanja za tovornjake na avtocesti A1

Na avtocesti A1, ki v celoti zaobjema primorsko in štajersko avtocesto in torej povezuje Šentilj s Koprom, bo od 15. januarja prepovedano prehitevanje za tovornjake, težje od 7,5 tone, je v nedeljo na Twitterju sporočil Prometno-informacijski center za državne ceste. Prepoved prehitevanja bo veljala čez dan med 6. in 18. uro, medtem ko bo prehitevanje tovornjakov še dovoljeno v nočnih urah. Tovornjaki bodo sicer tudi čez dan lahko prehitevali na odsekih, kjer so trije vozni pasovi in je torej tudi pas za počasna vozila.

Odseki, kjer bo prepovedano prehitevanje, so oz. bodo označeni s prometno signalizacijo, nadzor nad kršitvami pa bo izvajala policija. Globa za kršitelje na odsekih, kjer je že prepovedano prehitevanje za tovorna vozila, znaša 300 evrov.