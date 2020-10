Prepovedali zabave in šport s prijatelji

Po daljšem večernem in nočnem pogajanju s predsedniki dežel sta premier Giuseppe Conte in minister za zdravje Roberto Speranza v noči na torek, 13. oktobra, podpisala novo uredbo z dodatnimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. Novi ukrepi veljajo 30 dni.

PREPOVEDALI ZABAVE

Vlada je prepovedala javne in zasebne zabave tako v zaprtih prostorih kot na prostem, omejila je tudi zbiranja po domovih na največ šest ljudi, ki niso člani istega gospodinjstva. Do omejitve je prišlo, ker zdravstvene oblasti beležijo, da se velika večina ljudi okuži v krogu sorodnikov in prijateljev.

LOKALI SE ZAPREJO OB POLNOČI

Omejili so tudi čas obratovanja barov in restavracij. Ti se bodo morali zapreti ob polnoči. Že od 21. ure pa je prepovedano postajanje pred lokali. Zvečer lahko tako bari in restavracije strežejo le gostom pri mizah.

OMEJENO ŠTEVILO LJUDI NA POROKAH

Sprejem oziroma zakuske, ki so vezane na poroke, obhajila, birme in pogrebe je vlada omejila, na največ 30 udeležencev, ki morajo vseskozi ohranjati medosebno varnostno razdaljo enega metra.

MASKA OBVEZNA TUDI NA PROSTEM

Še naprej veljala zapoved zaščite nosnega in ustnega predela obraza tudi na prostem. Maska ni obvezna med tekom, medtem ko sprehod ne more biti izgovor za odkrita usta in nos.

PREPOVEDANI ŠPORTI S PRIJATELJI

Vlada je tudi prepovedala (amaterske) skupinske športe s telesnim stikom, kot sta nogomet ali košarka, če se ti odvijajo v neformalnih okoliščinah. Tovrstne dejavnosti naj bi bile sicer dovoljene v sklopu društva, ki deluje pod okriljem Olimpijskega komiteja (Coni) ali Paralimpijskega komiteja CIP). Ukrep sicer ni najbolj jasen, tako da ga bodo najbrž pojasnjevali v prihodnjih urah. Glede poklicnih športov pa ni posebnih novosti.

GLEDALIŠČE, STADION IN KINO

Na stadionih bodo lahko zapolnili 15 odstotkov kapacitete, prisotnih bo lahko največ 1000 gledalcev, v dvoranah pa največ 200. Enake omejitve veljajo za koncerte, gledališke igre in kinodvorane, ki lahko na prostem sprejmejo do največ 1000 ljudi, na zaprtem pa do največ 200.

NIČ VEČ ŠOLSKIH IZLETOV

Vlada je tudi prepovedala šolske izlete, medtem ko se še ni odločila za uvajanje obveznega pouka na daljavo za dijake zadnjih razredov višjih šol, kot so sprva predlagali nekateri predsedniki dežel, začenši s predsednikom Veneta Luco Zaio.