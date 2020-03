Prespiš v FJK, smučaš zastonj

V Fulraniji - Julijski krajini prihajajo prve promocijske akcije za spodbuditev turizma, da bi z njimi omejili negativne posledice koronavirusa na to gospodarsko panogo: deželna agencija za turistično promocijo PromoTurismoFVG je predstavila posebne turistične pakete. Osebam, ki bodo prenočile v deželi, bodo omogočili brezplačno smučanje.

Do posebnih turističnih paketov bo mogoče že jutri dostopati preko spletne strani www.turismofvg.it. Vzporedno pa se nadaljuje kampanja FJK je odprta za počitnice, v kateri naštevajo 19 dobrih razlogov za obisk različnih turističnih lokacij v deželi, kot so med drugim Gradež, Lignano, Dolomiti, Brda, San Daniele in Montaž.