Prevažal 17 pasjih mladičev za črni trg

Koprski policisti so v noči na petek v Hrvatinih ustavili 52-letnega madžarskega voznika, ki je v prtljažniku nezakonito prevažal 17 pasjih mladičev, po vsej verjetnosti za prodajo na črnem trgu v Italiji. Po še nedokončnih ocenah bi vsakega prodal za okrog 2000 evrov, celoten posel naj bi mu torej znesel okrog 34.000 evrov.

Moški je v prtljažniku avtomobila opel vectra caravan madžarskih registrskih tablic prevažal 17 pasjih mladičkov, in sicer 10 pudlov ter 7 francoskih buldogov, starih približno dva meseca. Za psičke je bilo sicer zadovoljivo poskrbljeno, so zapisali policisti, saj so imeli hrano in vodo, toda niso bili čipirani in niso imeli potrebnih dokumentov oz. so bili ponarejeni.

Koprski policisti so o dogodku obvestili tudi italijanske varnostne organe, ki zbirajo nadaljnje informacije glede nakupa in prodaje psov v Italiji.

Obveščena je bila inšpektorica Veterinarske uprave Republike Slovenije, ki je prevzela nadaljnje postopke, policisti pa so vozniku izdali tudi plačilni nalog zaradi neupoštevanja omejitve gibanja med 21. in 6. uro. Psičke so policisti prepeljali v azil za živali pri Sv. Antonu.